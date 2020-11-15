Школьник зарезал мать и жил с ее трупом две недели в Татарстане

Возбуждено уголовное дело об убийстве 36-летней жительницы Альметьевска. К преступлению, скорее всего, причастен ее 13-летний сын, передает телеканал РЕН ТВ.

Трагедия произошла 25 октября на улице Радищева. Мальчик, находящийся на домашнем обучении, в ходе конфликта перерезал матери горло.

Первой забила тревогу бабушка мальчика. Она не смогла дозвониться до дочери, и приехала к семье из другого города. У нее не получилось попасть в квартиру, и она вызвала участкового.

В квартире правоохранители помимо трупа нашли школьника, который вел себя спокойно и рассказал им, что готовил еду. Подростка отправили в больницу.