На главную Новости мира

Школьник устроил оргию с 13-летними девочками и остался невиновным

16-летний парень оказался в центре громкого разбирательства по факту сексуальной оргии. Инцидент произошел в Дзержинске Нижегородской области.

В декабре прошлого года юноша позвал к себе на дачу двух девочек в возрасте 13 лет. Ребята выпили очень много спиртного, а затем устроили оргию. Когда родители девочек не дождались их дома, они пошли искать дочерей. В итоге на даче любвеобильного школьника были найдены голые дети в своей же рвоте, а также пустые бутылки из-под алкогольных напитков.

На 16-летнего молодого человека заявили в правоохранительные органы. Полицейские устроили проверку и выяснили: подружки занялись сексом с юношей по обоюдному согласию. Так как несовершеннолетний мальчик возраста уголовной ответственности за совращение несовершеннолетних не достиг, дело в отношении него было закрыто, пишет «Регион online».

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Жительница Касимова сыграла в праздничном выпуске «Поля чудес»

Новости Рязани
Мария играла в третьей тройке и сумела угадать слово. За барабаном она стояла вместе с дочерью Ириной. Вообще же у неё шесть детей – два сына и четыре дочери.
Узнать больше

Как рязанские мужчины готовятся к 8 марта

Видео
Корреспондент РИА «7 новостей» Николай Трубин опросил рязанских мужчин. Им предстояло рассказать о своём отношении к 8 марта. Что...
Узнать больше

Театр на Соборной приглашает юных зрителей на сказку «Золотая рыбка»

Культура
В субботу, 7 марта, в рязанском Театре юного зрителя состоится премьера сказки «Золотая рыбка». Этот динамичный спектакль наполнен музыкой, юмором и яркими...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Жительница Касимова сыграла в праздничном выпуске «Поля чудес»

Новости Рязани
Мария играла в третьей тройке и сумела угадать слово. За барабаном она стояла вместе с дочерью Ириной. Вообще же у неё шесть детей – два сына и четыре дочери.
Узнать больше

Театр на Соборной приглашает юных зрителей на сказку «Золотая рыбка»

Культура
В субботу, 7 марта, в рязанском Театре юного зрителя состоится премьера сказки «Золотая рыбка». Этот динамичный спектакль наполнен музыкой, юмором и яркими...
Узнать больше

Мужчины компании «Мармакс» подарили рязанкам цветы

Новости Рязани
В пятницу, 6 марта, в Рязани сотрудники строительной компании «Мармакс» дарили женщинам цветы.  – Дарить тюльпаны можно и нужно...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Коронавирусу присвоен статус эпидемии

Акценты
В четверг, 5 марта в редакции РИА «7 новостей» прошёл круглый стол, посвящённый возникновению, изучению и профилактике коронавируса – болезни, которая распространяется очень быстро....
Узнать больше

«Что есть женщина?»

Акценты
На этот вопрос пыталась ответить одна из газет, публикуя стихотворение с таким названием. Также это издание представило тест «ЧТО...
Узнать больше

Почему феминистки ненавидят мужчин, или 7 мифов о феминизме

Акценты
Близится Международный женский день, который исторически появился как день солидарности женщин в разных странах в борьбе за равные права и эмансипацию. Принято...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Ученые: Хлопья на завтрак являются опасными

Трое детей угодили в больницу из-за газировки в Перми

Роспотребнадзор объяснил, на что смотреть при покупке цветов