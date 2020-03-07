Школьник устроил оргию с 13-летними девочками и остался невиновным

16-летний парень оказался в центре громкого разбирательства по факту сексуальной оргии. Инцидент произошел в Дзержинске Нижегородской области.

В декабре прошлого года юноша позвал к себе на дачу двух девочек в возрасте 13 лет. Ребята выпили очень много спиртного, а затем устроили оргию. Когда родители девочек не дождались их дома, они пошли искать дочерей. В итоге на даче любвеобильного школьника были найдены голые дети в своей же рвоте, а также пустые бутылки из-под алкогольных напитков.

На 16-летнего молодого человека заявили в правоохранительные органы. Полицейские устроили проверку и выяснили: подружки занялись сексом с юношей по обоюдному согласию. Так как несовершеннолетний мальчик возраста уголовной ответственности за совращение несовершеннолетних не достиг, дело в отношении него было закрыто, пишет «Регион online».