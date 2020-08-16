Школьницы сняли на видео жестокие издевательства над сверстницей

Правоохранительные органы изучают видео с издевательствами школьниц над 12-летней сверстницей в городе Ливны Орловской области, пишет «МК».

Сообщается, что несколько девочек по очереди били жертву по лицу, толкали ее. При этом злоумышленницы смеялись и не давали потерпевшей уйти. Выяснилось, что все девочки учатся в одной школе № 1 г. Ливны.

По словам одной из участниц издевательств, девочку наказали якобы за распространяемые слухи об одноклассницах. Кроме того, обидчицы прикрываются «воспитательными методами» – так они приучали подружку к послушанию бабушке.

«Я ее хотела научить тому, чтобы она слушала бабушку», – заявила одна из нападавших.

Реклама

В пресс-службе УМВД по Орловской области отметили, что по видеозаписи проводится проверка, и по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Полицейские установили личность всех участников ролика. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка роли законных представителей несовершеннолетних. Родителей могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.