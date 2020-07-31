Школьница обвинила в домогательствах продавца из Таджикистана

В Новой Москве 11-летняя школьница обвинила продавца магазина, уроженца Таджикистана. Об этом пишет газета «МК».

Накануне в полицию обратился 53-летний мужчина, который попросил принять меры к 32-летнему Бахтиеру, работающему продавцом в магазине «Продукты». Дочь рассказала отцу, что во время посещения торговой точки продавец вдруг неожиданно начал ее обнимать и целовать. Школьница сказала, что ее ждет дома мама, и убежала.

Мигрант был задержан. Он объяснил, что давно знает девочку, тепло относится к ней. Продавец не стал отрицать, что единожды поцеловал ребенка в щеку, но сделал это по-отечески, без всякого злого умысла.

Психологи, которые опрашивали девочку, не исключают: такое заявление «жертва» сделала, чтобы привлечь внимание со стороны родителей. Поэтому молодого человека пока отпустили, проводится проверка. Полиция предстоит разобраться в случившемся.