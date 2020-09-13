Воскресенье, 13 сентября, 2020
21.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Школьница изнасиловала парня бутылкой на свой день рождение

Никита Брыкин

В поселке Маслянино Новосибирской области на дне рождения 15-летней школьницы виновница торжества изнасиловала бутылкой из-под алкоголя студента местного колледжа, пишет «Вести Новосибирск».

Инцидент произошел 25 июля. Пострадавший рассказал, что попал на праздник случайно после того, как встретил друга.

«Мы пошли на природу, начали отдыхать. Слишком много выпили, после этого произошел этот инцидент», — рассказал он.

Молодой человек признался, что сначала не хотел пить. Согласился по глупости. Что было дальше, помнит плохо. Он уверен, что школьница стала распускать руки первой.

«Она начала приставать ко мне, уговаривать меня снять штаны. В какой-то момент она начала совершать насильно действия сексуального характера. Я был пьян, и не отдавал себе отчет», — вспоминает пострадавший.

Видео появилось в Сети в ту же ночь. Парень отмечает, что после случившегося девочка пригласила его пообщаться с ее отцом. Он запугал студента, чтобы он не обращался в полицию.

«Меня хотели обвинить, будто это я всех споил и совратил», – пояснил парень.

Следователи уже начали проверку по факту размещения в СМИ откровенного видео.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Опергруппа обновила информацию о географии коронавируса в Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона. По состоянию на 11.30 13...
Узнать больше

Коронавирусом в Рязанской области заразились 609 детей

Новости Рязани
С начала пандемии коронавирусом в Рязанской области заразились 609 детей в возрасте от 0 до 18 лет. Об этом сообщила оперативная группа...
Узнать больше

За 2 дня в Рязанской области проголосовали 20,52% избирателей

Новости Рязани
Лидерами по явке стали Михайловский – 54,57%, Сараевский – 45,67% и Щацкий район – 44,34%.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Единый день голосования в Рязанской области

Новости Рязани
В 8 часов утра в Рязани и области открылись 1009 избирательных участков. Голосование завершится в 20 часов.
Узнать больше

В Рязанском музыкальном театре состоялась премьера мюзикла «Алые паруса»

Без рубрики
В субботу, 12 сентября, в Рязанском музыкальном театре состоялась долгожданная премьера мюзикла «Алые паруса». Для поклонников театра каждая встреча с любимыми артистами...
Узнать больше

В ночь на воскресенье в Рязанской области ожидаются заморозки

Новости Рязани
В воскресенье, 13 сентября, в Рязанской области будет облачно. Местами возможны кратковременные дожди. Такой прогноз размещён на сайте ГУ МЧС России по...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие работы проводят в огороде в сентябре

Акценты
Вот и лето прошло. Но о завершении дачного сезона говорить ещё рано. Опытные садоводы и огородники знают, что в сентябре работы на...
Узнать больше

Игорь Морозов: Стабильность и развитие Рязанской области — приоритет для «Единой России»!

Акценты
Народная программа Партии - шанс для каждого жителя региона изменить свою жизнь к лучшему
Узнать больше

Общественное пространство, фудкорт и интернет-магазин фермерских продуктов: что хотят сделать с «Торговым городком» в Рязани

Акценты
В четверг, 10 сентября, в павильоне №5 полуразрушенного рязанского комплекса "Торговый городок" Николай Любимов, Елена Сорокина и другие официальные лица встретились с...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+