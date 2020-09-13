Школьница изнасиловала парня бутылкой на свой день рождение

В поселке Маслянино Новосибирской области на дне рождения 15-летней школьницы виновница торжества изнасиловала бутылкой из-под алкоголя студента местного колледжа, пишет «Вести Новосибирск».

Инцидент произошел 25 июля. Пострадавший рассказал, что попал на праздник случайно после того, как встретил друга.

«Мы пошли на природу, начали отдыхать. Слишком много выпили, после этого произошел этот инцидент», — рассказал он.

Молодой человек признался, что сначала не хотел пить. Согласился по глупости. Что было дальше, помнит плохо. Он уверен, что школьница стала распускать руки первой.

«Она начала приставать ко мне, уговаривать меня снять штаны. В какой-то момент она начала совершать насильно действия сексуального характера. Я был пьян, и не отдавал себе отчет», — вспоминает пострадавший.

Видео появилось в Сети в ту же ночь. Парень отмечает, что после случившегося девочка пригласила его пообщаться с ее отцом. Он запугал студента, чтобы он не обращался в полицию.

«Меня хотели обвинить, будто это я всех споил и совратил», – пояснил парень.

Следователи уже начали проверку по факту размещения в СМИ откровенного видео.