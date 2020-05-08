Школьница больше часа простояла на гвоздях в честь ветеранов

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В Екатеринбурге 11-летняя школьница из многодетной семьи в течение 77 минут стояла на гвоздях, слушая при этом песни о войне и Победе. Об этом пишет «МК».

Сообщается, что она посвятила это достижение ветеранам ВОВ. Как рассказала мама девочки, 75 минут – по числу лет со дня Победы. Мать уточнила, что, когда отмеренный срок истек, девочка «спокойно еще две минуты простояла» под песню «День Победы». Она добавила, что обвинения в попытки пиара не имеют оснований.

«Народ у нас, видимо, настолько нереализованный, что готовы разорвать маленького ребенка», – заявила мать школьницы.