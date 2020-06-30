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Новости мираОбществоПроисшествия

Шампуры помогли мужчине выиграть дорожную разборку в Саратове

Алексей Агеев
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В Саратове один из водителей заснял на видео дорожную разборку между двумя другими автомобилистами. Выяснение отношений происходило в заторе неподалеку от перекрестка Пензенской и Барнаульской улиц.

По словам автора видео, разборка разыгралась после того, как пассажир черной «Лады» выставил претензию относительно стиля вождения автолюбителя на ВАЗ-2106. Последний ехал посреди дороги, занимая две полосы своей машиной.

Спустя некоторое время обиженный водитель «шестерки» захотел проучить оппонентов. Гневный водитель включил задний ход и протаранил «Ладу». После ДТП он достал из багажника шампуры и, приняв их за оружие, стал гоняться за соперником. Последний, испугавшись, убежал. Кто победил в противостоянии – неизвестно, пишут Вести.

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