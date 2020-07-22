Шампанское Rose замедляет старение

Отличная новость для любителей шампанского сорта Rose. Врач-диетолог Арина Смолова указала на влияние этого сорта шампанского на процесс старения.
По словам специалиста, красные и розовые сорта шампанских вин замедляют процесс старения.
Об известном положительном эффекте красного винограда давно известно. Вещество, содержащееся в его косточках, обладает антиоксидантными свойствами.
Бокал шампанского не только улучшает настроение, но и сокращает «плохой» холестерин, придаёт лицу здоровый румянец, положительно влияет на работу мозга и сердца.
При этом, утверждает диетолог, речь идёт именно об одном бокале, — пишет «Вечерняя Москва».
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