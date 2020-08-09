Семейные пары устроили массовую разборку в Казани

Две семейные пары устроили жесткую разборку на территории Казани. Инцидент произошел на улице Айдарова. Момент драки засняли на видео и выложили в паблике «В Казани поймут».

При просмотре контента можно заметить, как две женщины и двое мужчин дерутся друг с другом. Что стало причиной для столь жесткого выяснения отношений – неизвестно. Однако такой способ доказать свою правоту не понравился пользователям Сети.

Многие осудили участников драки за рукопашную. Особенно люди раскритиковали женщин, которые также не сумели сдержать эмоций и били друг друга. В какой-то момент одна из соперниц отправила другую в нокдаун.