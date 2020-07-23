«Съела пол-лица»: в Подмосковье бойцовская собака напала на ребенка

В среду, 22 июля, около дома №5 на Первомайской улице в подмосковном Красногорске бойцовская собака напала на маленького мальчика. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Как рассказала очевидец, животное набросилось малышу на плечи и изуродовало лицо. Мальчику было на вид пять-шесть лет.

«Ребенок стал кричать, я выбежала из машины, стала кричать на собаку, мужчина подбежал, отогнал ее, у ребенка была сильная травма, у него кожа щеки отвисала, съела пол-лица», – отметила женщина.

Медики оказали пострадавшему мальчику первую помощь. Малыш находится в больнице. По словам очевидца, хозяйка собаки спокойно отреагировала на инцидент. На вопрос о том, почему женщина отпустила собаку, та ответила:

«Ну, вот выпустили из дома в очередной раз, но я тут ни при чем», – заявила она.

Собеседница телеканала призвала общественность обратить внимание, что люди безнаказанно выводят собак, которые кусают взрослых и детей.

Прокуратура Красногорска проводит проверку по факту нападения собаки на мальчика.