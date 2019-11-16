Сбил полицейского: Угонщик каршеринга устроил погоню со стрельбой в Петербурге

15 ноября в Петербурге творился настоящий экшн: водитель арендованного BMW устроил погоню. В ходе задержания правоохранителям пришлось проехать за нарушителем около 100 километров.

Инцидент получил свое начало, когда сотрудник службы безопасности каршеринговой фирмы позвонил в полицию и сообщил, что у компании угнали седан BMW с московскими номерами. Маячок, отслеживающий местонахождение показал: иномарка движется к выезду из Северной столицы в сторону Всеволожского района. Сотрудники ДПС отправились по Выборгскому шоссе за угонщиком и нашли подходящую по приметам машину на АЗС ПТК. Когда правоохранители попытались остановить каршеринг, его водитель сбил одного инспектора ДПС и уехал, желая скрыться. Началась погоня. Она прошла через весь город и перешла в район Колпино. Во время «гонок» применялись выстрелы в воздух и по колесам,однако они не помогли задержать угонщика. Однако в Петро-Славянке иномарка врезалась в бордюр на полном ходу. Автоугонщик покинул машину и скрылся.

Тогад для розыска правоохранители прибегли к помощи бельгийской овчарки Атаки. Служебный пес смог взять след и через 20 минут нашел в кустах 22-летнего парня, который и был угонщиком. При обыске у арестованного обнаружили металлическую коробку с порошкообразным веществом и пакет с растительным наркотиком. Отмечается, что злоумышленник действовал в паре с человеком, ездившим по городу на Volkswagen Polo. Последний угодил в ДТП, но сумел скрыться. Сейчас его разыскивают, сообщает Фонтанка.ру.

Видео: Фонтанка.ру