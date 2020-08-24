Саратовец фотографировал голую 10-летнюю дочь

Продолжается расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Саратова, которого подозревают в сексуальных действиях в отношении 10-летней девочки. Об этом пишет портал «Взгляд-инфо».

По данным следствия, в период с 13 августа по 21 августа отец трижды совершил действия сексуального характера в отношении ребенка.

По данным СМИ, мужчина совершил противозаконные действия в отношении дочери. В частности, он фотографировал девочку в обнаженном виде в Парке Победы, в квартире и на пляже.

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Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные мероприятия.