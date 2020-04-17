Саратовцы массово жалуются на компании «шашлычников»

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В Саратове выявлены десятки фактов коллективного нарушения режима самоизоляции. Об этом пишет портал «Взгляд-инфо» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Накануне сотрудники полка ППС в ходе патрулирования заметили троих местных жителей, которые жарили шашлык у дома №6 по улице Уфимцева. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Во вторник в дежурную часть обратился гражданин, который сообщил, что неизвестные жарят шашлык на детской площадке на улице Днепропетровская. В отношении нарушителей был составлен административный протокол.

Подобные случаи поступали ранее по многим другим адресам. По всем фактам граждане привлечены к административной ответственности, в некоторых из них уже вынесены судебные решения.