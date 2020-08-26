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Новости мираОбщество

Сальма Хайек поразила фанатов снимком в купальнике

Иван Федоров
Фото: Инстаграм Сальмы Хайек

Актриса Сальма Хайек вызвала на своей странице в Инстаграме восторг у поклонников. Фанаты были поражены, когда 53-летняя звезда опубликовала фотографию в купальнике.

Одежда с глубоким вырезом подчеркнула роскошную грудь актрисы. Все это было заметно, хотя качество снимка было спорным.

«Сейчас, когда я смотрю на себя 30 или 40-летнюю на фотографиях, я нравлюсь себе больше, чем в то время. Я очень сильно критиковала себя раньше. Теперь, когда я смотрю в зеркало, я уже не вижу некоторых изъянов. Интересно, насколько я буду нравиться себе еще через 10 лет», – написала под постом Хайек.

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Поклонники знаменитости отметили, что она прекрасна. Люди стали писать многочисленные комментарии и удивлялись, как у Сальмы получается сохранять и преувеличивать свою красоту, пишет Попкорнnews.

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