«Русская Кардашьян» сфотографировалась в сеточке и сразила поклонников

- Advertisement -

Известная модель Анастасия Квитко пользуется огромной популярностью среди своих фанатов. Она любит радовать поклонников публикациями в Сети. Основной площадкой для размещения пикантных и очень волнующих фото стал Инстаграм.

Именно в этой соцсети Анастасия постоянно размещает снимки, не давая скучать фолловерам. Недавно знаменитость запостила фотографию, на которой она позировала около бассейна, показывая свои формы в одежде в сеточку. В подписи к публикации Квитко спросила, посмотрели бы фанаты этот контент, если бы вместо фото она выложила видео. Ответ подписчиков был положительным.

Поклонники впечатлились публикацией. Они написали множество комментариев и хвалебных слов красотке.