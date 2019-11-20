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Роструд объяснил, как продлить новогодние каникулы

Жители России могут продлить себе новогодние каникулы, присоединив к ним часть отпуска или весь отпуск целиком. Об этом сообщает «Российская газета»

Правда, для этого должно быть соблюдено несколько условий, о которых журналистам сообщили в Роструде. 

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В частности, право на отпуск человек получает после того, как отработает непрерывно на одном месте шесть месяцев. Можно взять отпуск и раньше, но для этого нужно согласие работодателя. 

Через полгода работы, отпуск может быть предоставлен в любое время в соответствии с утверждённым графиком. При этом, на предприятиях график отпусков должен утверждаться с профсоюзным комитетом не позднее, чем за две недели до нового года. Если человек работает у индивидуального предпринимателя или физлица, об отпуске надо договариваться с ним. 

Таким образом, уйти в отпуск с 9 января можно, если он стоит в утверждённом графике или об отпуске вы договорились с работодателем – физическим лицом. 

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