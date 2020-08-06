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Новости мираОбщество

Россияне смогут переводить деньги через банкоматы по номеру телефона

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Услугу перевода денег через банкоматы с использованием Системы быстрых платежей (СБП) ВТБ планирует запустить уже в этом году, заявили «Известиям» в кредитной организации. Там пояснили, что гражданину будет необходимо ввести номер телефона и система покажет, в каком банке у получателя есть счёт. Затем останется выбрать нужную кредитную организацию, указать сумму и подтвердить платёж.

Денежные перечисления через банкомат по номеру телефона в СБП также станут доступны в краткосрочной перспективе клиентам Росбанка. Сервис также изучается в Ак Барс Банке и банке «Дом.РФ», сообщили «Известиям» представители финансовых организаций.

«Функция перевода по номеру телефона через банкомат важна для жителей небольших населенных пунктов с нестабильным подключением к интернету. Кроме того, по номеру телефона делать переводы проще, поскольку меньше вероятность сделать ошибку», — рассказал «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Сейчас большинство крупнейших банков позволяют делать перечисления через АТМ лишь по номеру карты или счёта получателя. Через банкомат Сбера деньги можно перевести по номеру телефона, но только внутри кредитной организации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Банкоматная очередь: в АТМ появится функция переводов по номеру телефона

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