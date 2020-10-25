Россияне рассказали, как любят проводить выходные дни

Интернет-портал SuperJob провел исследование, как россияне больше всего любят проводить выходные дни. Больше всего людям нравится проводить время с семьей и гулять, сообщает РБК.

Результаты опроса показали, что 26% опрошенных предпочитают отдыхать со своей семьей. Чуть меньше людей, около 24%, в выходные дни любят гулять на свежем воздухе. Идеальный уик-энд — выезд на шашлыки для 14% опрошенных.

В основном россияне предпочитают активный отдых, но вот 7% предпочитают в выходные дни отсыпаться после рабочей недели. Есть и те, для кого уик-энд вовсе не релакс, а настоящая работа. 6% опрошенных в выходные дни любят заниматься домашними делами. Одинаковое количество россиян предпочитают смотреть фильмы или сериалы, а также выезжать на охоту или рыбалку.