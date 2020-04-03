Россияне назвали сына в честь коронавируса

Молодые родители, живущие в Новокузнецке, назвали своего сына Ковидом в честь бушующей эпидемии COVID-19. Об этом пишет «Вечерняя Казань» со ссылкой на «Новости Кузбасса».

Чета считает, что имя, данное малышу, является звучным, сильным и уникальным. Пара надеется, что имя подарит сыну счастье. Отец утверждает, что новорожденный уже успел проявить сильные черты характера: он спит «по-богатырски».

Ранее мы сообщали, что Медик назвал самых опасных распространителей COVID-19

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