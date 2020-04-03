Медик назвал самых опасных распространителей COVID-19

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что не имеющие симптомов зараженные являются наиболее опасными распространителями COVID-19.

Специалисты полагает, что такие заболевшие больше всего опасны потому, что они распространяют коронавирус еще до того, как у них проявились признаки болезни. Кроме того, они «делятся» заболеванием еще и после того, как вылечатся. Такая ситуация усложняет «приглушение» эпидемии.

Уточняется, что точной информации по бесимптомникам не имеется. Именно поэтому Нетесов призывает проверять всех подряд на наличие COVID-19, сообщает Рамблер.