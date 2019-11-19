Российские Газели начнут собирать на Филиппинах

На территории РФ Газели являются маршрутками уже очень давно. Они завоевали данный сегмент. Однако не только в нашей стране хотят видеть подобные машины на рейсах для перевозки пассажиров. Так, в Филиппинах стартовала программа обновления общественного транспорта, в ходе которой начали производить новые маршрутные автобусы. Они будут собираться на базе российской Газели Next.

Напомним, что для Филиппин характерно наличие эксклюзивного вида маршруток. Речь идет об автобусах jeepney, которые собирались на базе списанных внедорожников Jeep времен Второй мировой войны. Российские автобусы должны прийти на смену ветхому общественному транспорту. Отметим, что филиппинский дилер – Gazelle Motors – создал свою версию маршрутки и назвал ее Coaster.

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Такая машина получила короткую базу, дизельный мотор Cummins с отдачей в 150 лошадиных сил, МКПП и «ангар» для пассажиров с внутренней высотой в 1550 мм. В салоне красуются цельные лавки (как и в старых автобусах), на пол уложены гофрированные металлические панели. Современными дополнениями стали боковые окна и кондиционер. Неизвестно, насколько хорошо будет расходиться по Филиппинам российская Газель. Однако если эта идея окажется удачной, то новинка сможет заменить 50 000 старых «джипни», сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю