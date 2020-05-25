Роковой маневр: Двое разбились насмерть под Екатеринбургом

24 мая два человека погибли после лобового столкновения «Волги» и внедорожника Toyota Land Cruiser. ЧП произошло в Свердловской области.
Виновником происшествия стал водитель российского автомобиля. Он решил пойти на обгон и выехал на полосу встречного движения. В этот момент навстречу двигался «Ленд Крузер», в котором был установлен видеорегистратор, заснявший момент ДТП. Перед ударом оба водителя пытались избежать столкновения и подрулили на обочину. Однако уйти от удара не удалось.
В итоге погибли водитель «Волги» – гражданин 1957 года рождения, а также женщина-пассажирка 1970 года рождения. Травмированными оказались также четверо человек: один из российской машины и три человека из «японца», сообщают Вести.
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