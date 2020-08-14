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Новости мираОбществоПроисшествия

Родственница рассказала о подозреваемом в расчленении жены москвиче

Иван Федоров

Сноха подозреваемого в расчленении жены москвича сказала, что она воспринимала мужчину, как агрессивного человека, не уважающего женщин.

«Он по жизни был агрессивным в бытовом плане, а женщин вообще никогда не считал за людей. Он инвалид, но здоровый мужик – корову завалит, если надо», – пояснила женщина.

Она также отметила, что несколько лет назад подозреваемый в убийстве жены получил условное наказание за нападение на отца. Тогда мужчина ударил пожилого человека, который после инцидента угодил в интернат для психически больных людей.

По словам снохи, супружеская пара жила далеко от нее. Много лет она почти не общалась с родственниками, сообщает Лайф.

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