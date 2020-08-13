Рита Ора в купальнике призвала беречь своё здоровье

Певица Рита Ора устроила мини-фотосессию в купальнике, чтобы напомнить поклонникам об опасности пандемии COVID-19 и призвать их не пренебрегать мерами предосторожности, заботиться о своём здоровье. Артистка показала своим примером, что нужно носить маску.

На фото 29-летняя британская звезда позировала в бикини. Под цвет купальника у неё была и маска. Рита призвала людей не забывать носить маски в любой ситуации.

Кроме того, она позировала в разных позах, демонстрируя своё прекрасное тело, а также линии фигуры.

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Поклонники Оры мимо публикации пройти никак не могли. Они поставили множество лайков своему кумиру, написали восторженные слова в адрес фигуры девушки, а также приняли к сведению информацию по предосторожностям из-за коронавируса, пишет Лайф.