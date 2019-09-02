Renault представит компактный паркетник в 2020 году

Французский автомобильный бренд Renault начал разработку нового компактного кроссовера. Модель, которая должна выйти в свет в следующем году, носит название HBC. Сообщается, что новая машина будет собрана на базе Renault-Nissan CMF-A + (она является платформой для модели Triber).

Отметим, что Renault HBC должен быть в длину меньше четырех метров. Ожидается, что эта модель станет конкурентом для таких авто, как Suzuki Vitara Brezza, Hyundai Venue и Tata Nexon. В автосалоны паркетник должен приехать в конце следующего или начале 2021 года.

Разгонять Renault HBC, скорее всего, будет мотор объемом в 1,0 литра. Ожидается, что данный агрегат не будет единственным: в дополнение к нему будет предлагаться турбированный двигатель. В паре с силовыми агрегатами будут трудиться МКПП или АКПП с 5-ю скоростями, сообщает SpeedMe.

Фото: motor1