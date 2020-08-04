«Ребенок выпал на асфальт»: гонщик на электроскутере врезался в коляску с младенцем

В Красноярске произошло ДТП с электроскутером, в результате которого пострадал местный житель с ребенком, пишет портал «ТВК».

Инцидент произошел 3 августа. Сообщается, что 33-летний мужчина на электроскутере мощностью 1500 Ватт на велосипедной дорожке наехал на пешехода, который прогуливался с детской коляской. В результате трехмесячная девочка выпала на асфальт и получила травмы.

Выяснилось, что у водителя не было водительского удостоверения. В его отношении составлены административные материалы также за управление транспортным средством без мотошлема, движение по велосипедной дорожке, нарушение ПДД. Прокатчику грозит штраф в 30 тысяч рублей.