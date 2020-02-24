Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП в Усинске

24 февраля на территории Усинска (республика Коми) случилась страшная автокатастрофа. Ее участниками стали грузовик КамАЗ и паркетник Lifan.

Машины столкнулись на улице Промышленной. После удара они оказались в кювете. Китайский кроссовер был смят, словно консервная банка. В Лифане смертельные травмы получили ребенок и трое взрослых. В число погибших вошла 20-летняя девушка.

По факту случившегося начато расследование. В деле задействованы все специальные службы и мэр города Усинска, сообщает РЕН ТВ.

Фото: РЕН ТВ