Ребенка бросили одного дома с запиской «отдать в детдом»

Житель Серпухова, который сдавал свою квартиру в аренду, обнаружил в ней 2-летнего малыша, с запиской «просьба отвезти в полицию или детский дом». Об этом пишет РЕН ТВ.

Соседи рассказали, что мать малыша отправилась в Москву на заработки и оставила своего сына с отчимом. Мужчина вскоре тоже собрал чемодан и уехал, бросив пасынка в одиночестве. По словам местных жителей, родители с ребенком не церемонились.

«Постоянно забивает, бьют по стенкам. Ребенок скажу сразу, к ребенку относились не нормально. Орали на ребенка и тащили его по лестнице, я видел», – заявили очевидцы.

Сейчас злоумышленников разыскивают. За оставление ребенка в опасности им грозит уголовное наказание.