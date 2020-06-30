Реалистичные макеты нового iPhone 12 показали на видео

- Advertisement -

Блогер iupdate продемонстрировал в видео-хостинге Youtube, каким будет внешний вид нового iPhone 12. В руках автора видео можно увидеть все четыре модели двенадцатого «Айфона». Как сообщают Вести Hi-tech, новинка должна быть представлена в 2020 году, только несколько позже.

Блогер в своем видео рассказал, что серийными станут стандартный 5,4-дюймовый iPhone 12, два 6,1-дюймовых iPhone 12 Pro и флагманский iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем. При этом устройства будут похожими на iPad Pro. В распоряжении девайсов будут OLED-дисплеи и модуль для подключения к 5G-сетям. Вырез дисплея с камеро и датчиками сделают меньше.

По предварительной информации, представлять новые смартфоны Apple будет в сентябре. Имеются слухи, что стандартная комплектация 12-го iPhone будет обедневшей – без зарядки и наушников.