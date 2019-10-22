Разыскиваются родители девочки, оставленной вечером в центре Москвы

По факту обнаружения маленькой девочки в центре Москвы проводится проверка. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



По данным следствия, вечером 21 октября 2019 года на улице Щепкина в городе Москве обнаружен маленький ребёнок, на вид девочке 6 месяцев. По предварительным данным, девочку оставил на улице неизвестный мужчина.



По данному факту Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление родителей и родственников девочки.



Всех, кто обладает сведениями о родственниках найденного ребёнка, просим сообщить по номеру: 8 (800)707-70-22, 8-495-690-44-51.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

