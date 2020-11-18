Разработчики раскрыли состав вакцины «ЭпиВакКорона»

Специалисты центра «Вектора» впервые раскрыли состав вакцины «ЭпиВакКорона». Препарат сделан из трех составляющих: пептидов, белка-носителя и адъюванта (усилителя иммунного ответа).

Вакцина представляет собой химически синтезированные пептидные антигены белков вируса SARS-CoV-2, конъюгированные (соединенные) с рекомбинантным белком-носителем, синтезированные в бактериальной системе, и адсорбированные на алюминий-содержащем адъюванте. Пептиды состоят из 20-31 аминокислотного остатка, — рассказали в ГНЦ ВБ «Вектора».

Такие длинные пептиды создают, прикрепляя одну аминокислоту к другой, к ним — третью и так далее. Использование длинных цепочек делает препарат дороже, пояснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. При создании вакцины пептиды прикрепляются к белку-носителю.

Подозреваю, бактериальный белок нужен для того, чтобы «пришить» на него пептиды, потому что растворенные в воде белки иммуногенами не являются. Пептиды надо посадить на какую-то подложку, а эту подложку еще на что-то сорбировать, потому что такие короткие пептиды на окись алюминия «не сядут». Это очевидная вещь для вакцинологов, — объяснил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По словам ученого, важно выбрать для вакцины нейтральный неиммуногенный белок, который не вызывал бы аллергии. Судя по всему, этот белок является ноу-хау «Вектора», поэтому пока специалисты не раскрывают его название.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Иммунный билет: выпущены первые 15 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона»