«Расстрелять»: в Саратовской области семью затравили из-за поездки за рубеж

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Следователи проводят проверку по факту сообщения о травле и распространении клеветнической информации о жительнице Балашова и ее семье. Об этом пишет портал «Версия Саратов».

Сообщается, что в марте женщина и ее муж вернулись из Турции. В начале апреля на одном из сайтов была размещена информация о выявлении в городе Балашове первого заразившегося коронавирусом. После этого один из пользователей указал фамилию и адрес проживания женщины, отдыхавшей за границей.

В результате ей стали приходить гневные комментарии: «Расстрелять», «Виновата еще как!», «Вот и поплатилась за свою тупость».

Однако тесты подтвердили, что ни горожанка, которая ожидает ребенка, ни ее супруг не больны.