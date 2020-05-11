Раскрыты детали убийства парнем любовника из-за разрыва в Москве

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Газета «Московский Комсомолец» раскрыла подробности трагедии, которая произошла 10 мая в квартире одного из домов на улице Митинская в Москве.

Сообщается, что 23-летний парень снимал комнату вместе с 51-летней мамой. По словам их соседки, к молодому человеку пришел близкий друг. Молодые люди громко выясняли отношения в коридоре. Из разговора она поняла, что они до недавнего времени были очень близки, однако один из них решил порвать отношения с возлюбленным. Он открыл огонь по приятелю из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами.

Выяснилось, что мать выбежала из комнаты, услышав стрельбу в коридоре. Увидев женщину, приятель сына открыл огонь по ней, после чего сделал попытку самоубийства. Сын женщины скончался на месте. Его мать и экс-возлюбленный попали в больницу.

По словам родственникам, молодые люди познакомились на тренировке в фитнес-клубе. Молодые люди очень сдружились. При этом их связывала лишь мужская дружба. Отмечается, что против этого выступала мать одного из парней, так как друг ее сына был неоднократно за грабеж и разбой.

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