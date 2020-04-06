Раскрыты детали смертельного ДТП с эпатажным блогером

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Телеканал РЕН ТВ раскрыл детали аварии, в которой погиб известный своим эпатажем 44-летний блогер Павел Петель.

Инцидент произошел 4 апреля на Симферопольском шоссе в Московской области. Сообщается, что водитель на огромной скорости врезался в фуру, погибли трое.

По данным телеканала, за рулем Mercedes Benz был водитель 2004 года рождения, а Павел Петель был пассажиром. Иномарка грубо нарушила ПДД, на большой скорости въехала на территорию АЗС и попала под грузовик «Volvo». Один человек выжил и был доставлен в больницу в коме с переломами.

Как за рулем оказался подросток, пока неизвестно.

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