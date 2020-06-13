Раскрыты детали преступления сантехника-маньяка в Подмосковье

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Газете «Московский Комсомолец» стали известны подробности о маньяке-насильнике Андрее Ежове. Как стало известно, задержанного 53-летнего сантехника изначально подозревали в убийстве 88-летней пенсионерки.

Позже выяснилось, что ДНК и отпечатки убийцы имеются в базе криминалистов. На его счету оказалось еще два убийства и изнасилование 10-летней школьницы в январе 2020 года. Над девочкой злоумышленник надругался в ее доме.

Выяснилось, что жена Ежова работает в детском центре. По словам коллеги супруги насильника, 10-летняя жертва занималась в этом центре. СМИ допускает, что маньяк выбрал жертву не случайно. Он мог, например, видеть ее на работе у жены, и выследить.

Во время допроса сантехник признался в совершении названных выше преступлений.