Раскрыты детали конфликта мигрантов с полицейскими в Москве

Журналистка «Царьграда» Мария Иваткина рассказала, что после конфликта с полицейскими у метро «Теплый Стан» в Москве мигранты начали выкрикивать лозунги с призывами «выгнать русских из России», пишет «МК».

По ее мнению, в случае если количество подобных инцидентов увеличится, в России «может начаться Портленд или Сиэтл». Она призывает пересмотреть отношение к политике в миграционной сфере и начать требовать от мигрантов уважения к установленным в России порядкам, знания Конституции, истории и русского языка.

Ранее стало известно о конфликте мигрантов с полицейскими в Москве. Сообщается, что они окружили служебное авто и оттолкнули стража порядка. По словам автора поста, они «отбили у полиции своего земляка».

Сообщается, что десятки людей были задержаны, а полиция планировала возбудить дело в отношении двух человек.