Раскрыты детали истории со зверски избитым ребенком под Омском

Телеканалу РЕН ТВ стали известны подробности в истории с полугодовалым ребенком, которого зверски избивали под Омском. Отмечается, что задержана женщина, которую подозревают в истязании малыша.

Ранее сообщалось, что несколько месяцев маленький мальчик сидел голодным, терпел страшные истязания. Когда ребенка выкрали у мучителей и передали врачам – на нем не было живого места. Возбуждено уголовное дело за истязание малыша.

Сейчас момент мать-одиночка продолжает находиться в больнице вместе с ребенком. Женщину допросили в медучреждении. Она призналась, что применяла против мальчика физическую силу, отметив, что делала это в качестве воспитательных мер.

При этом женщина отрицает, что нанесла своему ребенку страшные побои, фото которых ранее появились в Сети. Как ранее сообщалось, мать и ее ребенок жили вместе с подругой допрошенной – Гульмирой Букеновой.

Отмечается, что 6-летняя дочь Букеновой, которая, предположительно, принуждала работать на себя мать-одиночку, рассказала, что та заклеивала маленькому мальчику рот скотчем, чтобы тот не кричал.

Известно, что Букеновы в данный момент были допрошены по данному делу в качестве свидетелей. Решается вопрос о том, по какой статье будут расцениваться действия Букеновой.