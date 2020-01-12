«Расчлененку» раздают детям в качестве подарков в Омске

В одной из детских поликлиник Омска в автомате с игрушками женщине и ее малышу в пластиковом шаре попалась «расчлененка» – пластмассовые язык и рука. Об этом пишет портал «Om1.ru». Кадры опубликованы в группе «ЧП Омск» в «ВКонтакте».

Возмущенная местная жительница связалась с хозяином автомата. Выяснилось, что таких игрушек всего 200 штук по всему городу. В шарах также попадаются отрубленные уши и глазные яблоки.

Многие пользователи уверены, что такие игрушки могут вызвать жестокость у детей. Нашлись и те, кто не увидел в этом ничего предосудительного.