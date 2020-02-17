Рабочие погибли при падении сотовой вышки и попали на видео

Накануне на северо-востоке Москвы обрушилась вышка сотовой связи, в результате чего погибли два человека. Телеканал РЕН ТВ поделился видео, на котором запечатлен момент трагедии.

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Сообщается, что проезжавший мимо автомобиль Mercedes зацепил страховочный трос, в результате чего конструкция рухнула. На вышке в этот момент находились двое рабочих, которые занимались ремонтом. Они упали вниз и погибли от полученных травм.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту проводится проверка.