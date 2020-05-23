Пятерых детей-маугли нашли рядом с умирающей матерью в Петербурге

Телеканал РЕН ТВ пообщался с соседями женщины, которую избили до смерти в квартире на Дальневосточном проспекте в Петербурге.
Они не стали вызывать полицию в ночь трагедии, потому что крик в доме многодетной семьи «был постоянным». Выяснилось, что дети наблюдали, как их мать умирала на полу, а затем пошли к соседям просить еды.
«Дети ходили голые, грязные. Мы их еле отмыли. Все перевернуто вверх дном. Она лежала под кроватью вся избитая, вся в синяках», – заявила соседка.
Отмечается, что женщина пыталась выгнать мужа, однако он возвращался и избивал ее. По предварительной информации, отец был наркоманом и постоянно злоупотреблял спиртным. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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