Пьяный водитель убил двух человек под Курганом

16 октября в Курганской области столкнулись Hyundai Accent и ЗИЛ-131. Автокатастрофа случилась примерно в 15:45 на 89-ом километре трассы «Курган-Половинное-Воскресенское» в Половинском районе региона.

Известно, что виновником ДТП стал 24-летний водитель иномарки. Он ехал по второстепенной дороге и не пропустил грузовой автомобиль, когда тот имел преимущество по ПДД. В итоге два транспортных средства жестко столкнулись, в результате чего 35-летний мужчина и 48-летняя женщина – пассажиры легковушки – получили смертельные повреждения и скончались. Водители и еще одна женщина и Hyundai были травмированы и получили медпомощь. По итогам ДТП была проведена проверка, которая показала: виновник аварии в момент ЧП был пьяным.

Теперь по факту смерти двух человек из-за нарушения ПДД пьяным водителем заведено уголовное дело. Виновника аварии задержали. Ведется расследование. Арестованному молодому человеку грозит наказание в виде тюремного заключения на 8-15 лет, сообщает Шадр.Инфо.

Фото: Шадр.Инфо