Пьяный водитель сбил толпу людей

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В Иванове пьяный автомобилист сбил толпу людей. ЧП произошло на пешеходном переходе. Жертвами лихача стали женщина с двумя детьми и мужчина.

ДТП случилось 4 июня. Пьяный автомобилист перепутал лево и право. Он повернул не в ту сторону и совершил наезд на четырех человек. В результате потерпевшему пешеходу оказали помощь на месте ЧП, женщина и ее 7-летняя дочь были доставлены в больницу. Ребенок, который находился в коляске, травм не получил.

Выяснилось, что автолюбитель был очень пьяным в момент происшествия. У него отобрали машину и написали на него три протокола, пишут Вести.