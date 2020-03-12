Пьяный водитель без прав устроил погоню со стрельбой в Крыму

В распоряжении телеканала РЕН ТВ появилось видео погони сотрудников ДПС за пьяным водителем в Симферополе.

Сообщается, что владелец иномарки Audi 100 не отреагировал на требование инспекторов остановиться. Во время преследования лихач несколько раз создавал аварийные ситуации. Водитель продолжал ехать даже после столкновения с патрульным автомобилем.

Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие, повредив колеса машины инициатора погони. За рулем оказался 30-летний мужчина, лишенный ранее прав за пьяное вождение.