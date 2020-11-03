Пьяный стрелок палил по жестяным банкам и убил ребенка на Урале

В Свердловской области начался процесс по делу об убийстве 8-летнего мальчика. Обвиняемый Александр Борисов случайно попал в него, когда палил из винтовки по жестяным банкам, передает телеканал НТВ.

Сообщается, что пьяный сосед выставил мишени на лавочку возле автобусной остановки и магазина. Его не остановило то, что рядом были дети. В итоге пуля попала в голову мальчика.

Сначала Борисов пытался оправдаться. Так, он спрятал пневматическую винтовку на чужой даче. Затем стрелок во всем признался, однако в суде он вдруг отказался от своих слов.

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Адвокат Борисова заявил, что будет добиваться его оправдания. Он уверяет, что смертельный выстрел совершил а двоюродный брат погибшего, которого пьяный сосед якобы учил стрелять.

Однако экспертизы подтвердили, что пуля попала в голову мальчика после выстрела, который совершил Борисов. Статью, по которой изначально было возбуждено уголовное дело, переквалифицировали на более тяжкую.