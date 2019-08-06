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Пьяный сосед убил собутыльника и его мать в Липецкой области

Суд вынес приговор 38-летнему жителю села Кулешовка Задонского район. Он был признан виновным в двойном убийстве.

По версии следствия, вечером 21 сентября 2018 года мужчина пришел в гости к 58-летнему соседу. В разгар застолья между собутыльниками произошел конфликт. Гость зарезал хозяина ножом, после чего насмерть ударил кирпичом его 81-летнюю мать, которая стал свидетельницей преступления, пишет Lipetsk Media.

Кроме того, он украл банковскую карту жертвы и даже попытался снять с нее деньги. Злоумышленника приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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