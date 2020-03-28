Пьяный росгвардеец устроил дебош на улице в Петербурге

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Сотрудника Росгвардии, устроившего дебош во дворе жилого дома в Санкт-Петербурге, уволят. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Валерия Грибакина.

Такое решение объясняется тем, что мужчина совершил поступок, порочащий честь и достоинство человека в погонах. Его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Как сообщает издание «Подъем», нетрезвый мужчина в форме сотрудника Росгвардии протаранил два автомобиля, после чего кричал и размахивал половым органом перед жильцами дома.

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