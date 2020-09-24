Пьяный пассажир избил полицейского в аэропорту Красноярска

Правоохранители арестовали 45-летнего жителя Вологодской области, который устроил драку в аэропорту Красноярска и напал на полицейского, передает телеканал НТВ.

По предварительной версии, пьяный мужчина что-то не поделил с одним из пассажиров в кафе терминала. Участников потасовки разнял дежуривший в аэропорту полицейский. Зачинщика конфликта доставили в дежурную часть.

Там дебошир заявил, что ему плохо, и сотрудник полиции вывел его на улицу. При возвращении в терминал злоумышленник напал на полицейского и избивал его до тех пор, пока на помощь коллеге не подоспел другой страж порядка.

Отметим, что мужчину арестовали. Возбуждено уголовное дело в связи с применением насилия в отношения представителя власти.