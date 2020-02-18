Пьяный отец убил утюгом плакавшего младенца

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Октябрьск Самарской области, который убил четырехмесячную дочь из-за плача. Об этом пишет Пятый канал со ссылкой на региональный СК.

По версии следствия, 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался укачать малышку. Девочка выпала у него из рук и стала плакать. Тогда, как сообщается, что отец ударил дочь утюгом по голове. Родители не стали вызывать ребенку скорую помощь и легли спать.

Утром следующего дня супруга злоумышленника нашла малышку мертвой. Мужчина положил тело ребенка в пакет и выбросил на улицу. Расследование продолжается.