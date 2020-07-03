Пьяный отец смотрел порно, меняя подгузники дочери

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Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор 27-летнему жителю Бугульмы, подозреваемому в изнасиловании полуторагодовалой дочери. Об этом пишет телеканал НТВ.

Ранее решение суда Бугульмы, отпустить отца на свободу и снять с него все подозрения, возмутило общественность.

Сам отец утверждал, что в его действиях не было никакого сексуального подтекста — просто он был неловок при смене подгузника. Известно, что в тот вечер мужчина был нетрезв и просматривал на телефоне материалы порнографического характера.

Прокуратура заявила протест, и высшая судебная инстанция вернула дело на новое рассмотрение в тот же суд.