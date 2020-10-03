Пьяный муж зарезал воспитательницу на глазах детей в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело о халатности в отношении заведующей детским садом в подмосковном Воскресенске после гибели воспитательницы, передает телеканал РЕН ТВ.

Проверка выявила многочисленные нарушения обеспечения безопасности детсада. Так, в учреждении был всего лишь один охранник, не работал ряд видеокамер и не все помещения были оборудованы средствами охранной сигнализации.

Трагедия произошла 31 августа прямо на глазах у детей: пьяный муж «нянечки» пробрался в детский сад через запасной вход и несколько раз ударил супругу ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

На кадрах с места убийство видно, что пострадавшая истекала кровью прямо в кабинете для младшей группы около парты. Против 53-летнего мужчины возбуждено дело.